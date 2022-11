Meta-versi, oggi la poesia prende forma fra Instagram e NFT

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Una sera di novembre 2021, nella sede di Christie's a New York, è stato messo all'asta un poema. Non era un volume rilegato in pelle né un antico manoscritto: Arcadia, questo il suo titolo, è stato venduto sotto forma di un'animazione astratta della durata di 9 minuti e 48 secondi, accompagnata da una colonna sonora di musica elettronica ASMR (Autonomous sensory meridian response, in grado di rilassare provocando una risposta autonoma del meridiano sensoriale, ndr) del musicista RAC. «La prima opera NFT collettiva e interdisciplinare mai messa all'asta», come recitava il comunicato stampa. Acquistata per 547mila euro, ha reso la sua autrice, la trentenne britan

La cartolina NFT con i versi di Hades, venduta per 74.000 €.

nica di origini russe Arch Hades, “la poetessa vivente più pagata di tutti i tempi” (a detta del suo agente).

Loading...

Da allora il video è stato mostrato a Palazzo Strozzi, a Firenze, e quest'autunno è diventato un libro. Suddiviso in cinque canti in rima, Arcadia è un grido di disperazione contemporanea: «I want to break free of this labyrinth/switch o‑ all these screens/ Escape this simulacrum/which makes man into machine» («Voglio scappare da questo labirinto/spegnere tutti questi schermi/Abbandonare questo simulacro/che trasforma gli uomini in macchine»). L'opera rappresenta un nuovo medium e un nuovo stile per una poetessa che si è guadagnata un milione di follower su Instagram e un contratto per tre libri grazie a poesie che parlano di amanti incapaci di impegnarsi, notti estive e privilegi. Qui, invece, l'approccio è filosofico. Appena uscita dall'università, Hades (nome di fantasia) ha inizialmente lavorato come ricercatrice parlamentare, ma ha lasciato l'impiego per scrivere. «La filosofia è il mio vero amore. È mia madre e mio padre». E intende letteralmente.

Quando aveva otto anni, suo padre, che lavorava per una compagnia navale, è stato assassinato in un vicolo di San Pietroburgo. La famiglia si è trasferita a Knightsbridge, cambiando nome, e lei è stata mandata in collegio. «Ero sola, senza nessuno che mi aiutasse ad attraversare quel momento di crisi», racconta. «Avendo molto tempo libero, ho iniziato a le­ggere i filosofi del passato. È come se mi avessero cresciuta».

Hades ha scritto Arcadia in un mese, durante il lockdown, e ha deciso di farlo diventare un NFT con RAC, suo amico, dopo che le è stato cancellato il tour per la promozione di un libro. «Dovevamo trovare un modo per guadagnare», ammette. Avendo già esperienza con gli NFT – da una cartolina NFT con un suo testo aveva già ricavato 74mila euro (oltre 4mila a parola) – si è decisa a creare un altro progetto su misura da convertire. Arcadia era già pronto, lei e RAC hanno commissionato un video che ne esplorasse alcune immagini chiave – un bicchiere d'acqua mezzo pieno, una mela rossa e lucida. Un amico che lavorava da Christie's è riuscito a presentarlo alla persona giusta. Pochi mesi dopo, il token è stato venduto a un collezionista. «Con Arcadia si è ra­ggiunto un nuovo standard di narrazione ed emozione nell'arte degli NFT», dice Noah Davis, che all'epoca era capo del settore digitale di Christie's.