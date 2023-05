Meta: per Zuckerberg il social torna al centro, ma la sfida è diversificare le entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I maligni parlano d’inversione ad «U». Altri, invece, discettano di un corretto mutamento di rotta. Sia come sia, Meta (ex Facebook) sul finire del 2022 ha concretizzato il cambiamento rispetto alla propria strategia. Almeno per il breve - medio periodo. E sì perché il gruppo, durante la conference call sul quarto trimestre del 2021, aveva indicato come il 2022 sarebbe stato «l’anno dell’esecuzione» del Metaverso.

Inversione di rotta

Sennonché, solamente un anno dopo - durante la presentazione dell’ultimo quarter...