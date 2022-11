Metalli russi, nessun divieto da Lme: troppi ne hanno ancora bisogno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alluminio e nickel come il gas. La Russia è ancora un fornitore di cui una «porzione significativa» del mercato non riesce o non vuole a fare a meno. E la situazione non dovrebbe cambiare nel 2023. A riconoscerlo è il London Metal Exchange (Lme), che dopo una consultazione tra gli operatori ha deciso di continuare ad accettare consegne di metallo russo nei suoi magazzini: un divieto sarebbe quanto meno prematuro e probabilmente controproducente afferma la Borsa, assumendo comunque l’impegno di tenere...