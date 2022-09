Metalmeccanica, sette imprese su dieci faticano a trovare i profili richiesti

Frenata a giugno: produzione meccanica -3,2% su maggio

Nel primo semestre mesi del 2022 la produzione metalmeccanica italiana ha mostrato segnali contrastanti, come emerge dal calo del mese di giugno (-3,2% rispetto a maggio). Nel secondo trimestre, pur con una variazione positiva dell'1% sul primo trimestre, i volumi sono mediamente diminuiti dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per il terzo trimestre le imprese prevedono un aggravamento della congiuntura: solo il 27% è soddisfatto del portafoglio ordini, rispetto al 33% della precedente rilevazione.



Il settore è trainato dall’export che nel primo semestre è aumentato del 15,8%, ma con un'attenuazione rilevata tra il primo e il secondo trimestre. Positivo il trend verso i Paesi Ue (+18,9%), mentre diminuisce verso Cina (-12,5%) e Russia (-13,3%).

Il 7% delle imprese rischia di sospendere l’attività

Il 79% delle imprese registra un impatto significativo sui costi di produzione dovuti ai rincari delle materie prime e dell'energia che, per oltre un'azienda su due (52%), hanno comportato la riorganizzazione del lavoro e/o dell'attività produttiva e una riduzione del Margine operativo lordo (68%). Per due imprese su dieci si è verificata una riduzione dell'attività di investimento; il 7% rischia di dover interrompere l'attività produttiva (era il 4% nella scorsa rilevazione).

«Stiamo navigando in acque molto agitate per effetto, tra le altre cose, dell’onda lunga determinata dall’incremento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici – commenta Diego Andreis, vicepresidente Federmeccanica –. Stiamo vedendo arrivare un vero e proprio tsunami che ha già incominciato a toccare le nostre imprese in maniera molto pesante e il peggio è ancora a venire se non si interverrà in modo forte e deciso. Purtroppo gli interventi messi in campo a livello nazionale ed europeo non sono sufficienti a far fronte alle dimensioni del problema».