Metalmeccanica, stipendi al palo Dal 2015 comincia la fase critica: i profitti crescono solo del 40% i salari del 5%

L'indagine mostra come questa ricchezza non sia stata usata per investimenti

Il conto della crisi si è scaricato su salari e stipendi, non sulla capacità delle imprese di generare ricchezza.

È il risultato al quale è giunta una ricerca effettuata da Fondazione Sabattini, fortemente voluta dalla Fiom del Veneto, che è partita per l’area di Milano, di Reggio Emilia e per il Veneto prima di espandersi in tutto il resto d’Italia.

Obiettivo è stato analizzare l’andamento dei salari e degli utili nelle imprese metalmeccaniche del Veneto con un numero di dipendenti pari o superiore a 50; sono stati esaminati i bilanci aziendali di imprese “attive”, iscritte alle Camere di commercio venete, di tutte le forme giuridiche possibili. L’andamento delle principali variabili è stato analizzato dal punto di vista del loro andamento nel tempo e del loro rapporto con il valore aggiunto.

In particolare si è considerato l'arco temporale che va dal 2015 al 2018, un periodo in cui è stato possibile osservare i cambiamenti che si sono registrati a cavallo del contratto nazionale del 2016, l'anno precedente e i tre anni successivi, per capire se le imprese venete avessero generato ricchezza e dove fosse andata.

I settori convolti sono quelli delle attività metallurgiche, la fabbricazione di prodotti in metalli (esclusi macchinari e attrezzature), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, la fabbricazione di apparecchiature elettriche, la fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca, la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, la fabbricazione di altri mezzi di trasporto, la riparazione e installazione di macchine e apparecchiature.