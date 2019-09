Metano, sarà sfruttato dai greci il giacimento davanti alla Puglia

Da alcuni anni i diversi Governi che si sono succeduti a Palazzo Chigi hanno ristretto sempre più la concessione di cercare e sfruttare i giacimenti. La vicenda cominciò nel dicembre 2013 quando la piccola compagnia petrolifera Global Med aveva presentato le istanze per cercare i giacimenti in quel braccio di mare. Tre anni dopo, novembre 2016, sono arrivati i consensi della conferenza di servizio e dello Sviluppo economico. Ancora un anno, e nel settembre 2017 è arrivato il Via libera ambientale dell’allora ministro Gianluca Galletti. Un altro anno, e nel dicembre 2018 lo Sviluppo Economico ha conferito il permesso definitivo per perforare entro 6 anni il fondo del mare e scoprire se davvero i geologi hanno ragione.

Ma il parere definitivo non era definitivo per niente.

In gennaio il Governo Conte-1 aveva deciso una moratoria di 18 mesi su tutti i progetti. Un altro blocco definitivo alle nuove concessioni di estrazione di idrocarburi era stato annunciato poche settimane fa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte durante il discorso per la fiducia al suo secondo governo ed è stato confermato in vista del summit sul clima che l’Onu sta tenendo a New York.

In Italia sono attive 133 concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e di gas; sono 72 i permessi di ricercare altri giacimenti. Così era saltato anche il progetto dell’Eni per investire 2 miliardi di euro per sviluppare i giacimenti colossali che sono stati individuati sotto il fondale dell’Adriatico, dai quali si potrebbero estrarre 5 miliardi di metri cubi l’anno.

Giacimenti in Bosnia