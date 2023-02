Metaverso, Coderblock apre alla prima vendita di lotti «Made in Italy»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il “lotto Made in Italy” c’è, si vede, ma non si tocca. La blockchain company italiana Coderblock, ha annunciato ieri l’apertura delle prevendite delle prime land (il 3,4% della disponibilità totale), cioè dei primi lotti di terreno virtuale, nel proprio Metaverso. Si tratta, appunto, di appezzamenti virtuali, edificabili e personalizzabili, da 16 metri per 16 metri, rappresentati su una mappa da coordinate, dove gli utenti avranno spazio e modo di costruire, personalizzare, brandizzare i propri spazi.

Per ora, sono soprattutto “vetrine” per consentire ai clienti virtuali (o meglio ai loro avatar) di fare esperienze “immersive”, vendere prodotti, veicolare messaggi e promozioni. Grandi aziende sperimentano attività di formazione ed eventi per i propri collaboratori sparsi per il mondo.

Le date ufficiali di apertura delle vendite (direttamente sulla pagina dedicata di coderblock.com) saranno: lunedì 20 febbraio (per gli utenti in whitelist) e martedì 21 febbraio (per tutti gli altri).

«Il prezzo di ciascun lotto – spiega Danilo Costa, ceo e founder di Coderblock – è piuttosto accessibile, in questa fase iniziale e sarà di 295 dollari ma per un periodo di tempo limitato. L’obiettivo è quello di rendere l’acquisto appetibile e incoraggiare la proprietà dei lotti. Sul nostro sito, abbiamo una roadmap di sviluppo del progetto. Complessivamente, in vari round, i lotti totali saranno 44100».

Le land sono proprietà digitali attraverso cui monetizzare tramite la vendita, l’affitto o la costruzione di ambienti nel metaverso. «Sono spazi – ha aggiunto Costa – su cui costruire edifici, uffici, padiglioni, negozi e/o qualsiasi realtà di business che, grazie al Metaverso, moltiplica le sue opportunità. Gli utenti e le aziende proprietarie di land potranno personalizzarne l’aspetto e le funzionalità in base alle proprie esigenze. Ogni bene è rappresentato da un Nft registrato sulla blockchain e gli scambi tra gli utenti avvengono tramite transazioni registrate e immutabili. Comprare una land, quindi, significa disporre di una proprietà virtuale tracciabile ed inalienabile, in quanto registrata tramite smart contract. Le land possono essere acquistate tramite stable coin USDT, grazie all’utilizzo di un cryptowallet. Il loro valore aumenterà nel tempo a seconda di utilizzo, posizione, caratteristiche, domanda e offerta delle proprietà».