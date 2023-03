Metaverso, mercato legale a tutela del copyright

In sintesi le problematiche che al momento stanno emergendo, come i casi di appropriazione di marchi della moda (il più famoso, quello delle Metabirkins, riconosciute dal tribunale di New York come copie digitali non autorizzate delle Birkin bag di Hermès), appartengono già al mondo del diritto e richiedono una grande e approfondita conoscenza specialistica per l’ applicazione delle norme già in essere. Per l’avvocato Fabrizio Sanna, esperto di proprietà intellettuale, media e tecnologia di Orsingher Ortu, una violazione del diritto d’autore anche nel mondo virtuale resta una contraffazione. «Anche se violo un marchio noto – spiega – o se creo confusione sulla sua origine, si applicano le regole generali. Ma ci sono problemi specifici: un conto è sequestrare una borsa contraffatta al mercato, un altro conto agire in una piattaforma che si trova negli Stati Uniti con un soggetto che non si sa chi sia».

Per questo gli advisor legali consigliano ai clienti di registrare i loro marchi e prodotti anche nella classe relativa applicabile al Metaverso. Ma già si immaginano prodotti che faranno il percorso inverso, ovvero ideati nel e per il mondo virtuale che proveranno a essere traslati nel mondo reale. «Il diritto della proprietà intellettuale ha regole generali valide a prescindere dal contesto e si basano su principi di equità ovvi – precisa ancora Sanna – quindi anche per beni nati nel mondo virtuale e traslati in quello reale dovrebbero valere i principi generali». Anche i legali immaginano per il futuro un network immersivo di piattaforme parallelo al mondo reale con alcuni settori, tutti italiani, che avranno grandissimo spazio, come il turismo e persino il food.