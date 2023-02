Metaverso, spazio e Mustang

Parlando di futuro non troppo prossimo, è d'obbligo menzionare anche posti che per il momento esistono solo sulla carta. Quanto al Metaverso, niente paura, per il momento è più un videogioco che un'avventura reale, conferma Globetrender; in ogni caso non sarà sostitutivo del viaggio vero e proprio, bensì un universo parallelo che apre nuove opportunità di viaggi creativi, sia per i tour operator che per i viaggiatori. L'ultima ricerca di Skyscanner, piattaforma globale per la ricerca dei viaggi, rivela che gli italiani, oltre ad apprezzare le avventure in solitaria e a prediligere lo smartphone per organizzare i propri viaggi, sono convinti che viaggi nella realtà virtuale sono dietro l'angolo, e uno su tre si aspetta che le vacanze nello spazio saranno una normalità già nel corso della loro vita.

Più vicini alla realizzazione sono invece i mega progetti futuristici come la città lineare di Neom nel nord ovest dell'Arabia Saudita con 300 km di costa sul Mar Rosso. Pur essendo in fase embrionale, grazie alla progettazione innovativa e all'uso di nuove tecnologie, supererà alcune contraddizioni che affliggono le metropoli: sarà densa di edifici, ma a contatto con la natura; a misura di pedone, e senza traffico grazie a un treno superveloce che porta ovunque in 20 minuti. Tornando al reale più tangibile il Mustang, alle pendici dell'Himalaya, sarà la destinazione estrema di cui sentiremo molto parlare. Quando aprirà l'hotel Shinta Mani della Bensley Collection, sarà la nuova meta del trekking più esclusiva per arditezza dell'impresa e comfort dell'accoglienza. Gli hotel sono infatti un volano fondamentale per alcuni posti: finché non c'è un alloggio confortevole, è difficile convincere i viaggiatori a partire. Ma in questo caso è davvero dietro l'angolo, aprendo le porte e le prenotazioni alle sue 29 camere il 23 agosto 2023.



