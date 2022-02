Metaverso, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avete già comprato casa nel Metaverso? No, la domanda non è per niente provocatoria. Perché a giudicare da come sta andando il mercato immobiliare nella nuova dimensione digitale, c'è un business molto florido alle porte.



I dati li riporta la Cnbc, citando uno studio della MetaMetric Solutions: le vendite immobiliari sulle quattro principali piattaforme del Metaverso hanno raggiunto i 501 milioni di dollari nel 2021. E nel solo mese di gennaio 2022 hanno superato gli 85 milioni di dollari. Le stime, a questo ritmo, puntano dritte a un giro d'affari da un miliardo di dollari entro fine anno.

Il boom delle vendite è stato innescato dall'annuncio del 28 ottobre da parte di Facebook, che non solo ha cambiato nome in Meta, ma ha anche disegnato un futuro molto ben delineato di quella che dovrebbe essere la più grande rivoluzione digitale dalla nascita di Internet.

Vendite di immobili cresciute di 9 volte

Da quel 28 ottobre, con le parole di Zuckerberg che riecheggiarono in tutto il mondo, le vendite di immobili nel Metaveeso sono aumentate di quasi nove volte. E un rapporto di BrandEssence Market Research afferma che questo dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 31% all'anno dal 2022 al 2028.«Ci sono grandi rischi, ma potenzialmente grandi ricompense», ha detto alla CNBC Janine Yorio, Ceo di Republic Realm, società che si occupa di mercato immobiliare anche nel Metaverso.



Proprio la Republic Realm ha pagato la cifra record di 4,3 milioni di dollari per acquistare terreni nella più grande piattaforma immobiliare del metaverso, Sandbox. E ora l'azienda sta sviluppando 100 isole, chiamate Fantasy Islands, con le proprie ville e un relativo mercato di barche e moto d'acqua. Novanta delle isole vendute nel primo giorno per 15 mila dollari ciascuna e alcune sono ora pronte per una rivendita a oltre 100 mila dollari.Per gli investitori, la grande domanda è come assegnare valori certi e percentuali di rischio a un asset senza storia, il cui futuro è una grande incognita. Intanto sono già decine le aziende che si sono lanciate nella vendita immobiliare del Metaverso.