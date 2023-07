Mete e idee per tutti i gusti: in houseboat o in campeggio, negli Usa meno conosciuti o nell'arcipelago da preservare

Parola d'ordine “destinazioni alternative”. Come recita un vecchio adagio, c'è vacanza e vacanza: chi la preferisce all'insegna del relax totale, chi privilegia comfort e servizi “all inclusive” in località molto gettonate e chi, invece, i propri viaggi li pensa e confezionata in autonomia, scegliendo la destinazione su un portale specializzato che non siano i soliti Booking.com, Airbnb, Expedia o altri sui generis e puntando sull'esclusività della destinazione proposta, rigorosamente fuori dai circuiti più battuti dal turismo di massa, oppure tutta da scoprire solo al momento della partenza. Ecco cinque idee per godersi l'estate (e l'inizio dell'autunno) in modo originale e in luoghi da cartolina.



2/6 Menu