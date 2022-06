Metodo Falcone, il maxiprocesso condanna a vita il gotha della mafia e a morte il giudice

Alla sbarra nomi eccellenti di Cosa nostra come Luciano Leggio, il cassiere della mafia Pippo Calò, Salvatore Montalto, Michele Greco, arrestato a processo in corso. Contumaci Totò Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella, mentre Tano Badalamenti, il boss di Cinisi, detenuto negli Stati Uniti, viene giudicato in contumacia.

La prima udienza viene celebrata il 14 febbraio del 1986. Ne seguiranno 348, decine di interrogatori e lo storico confronto tra Tommaso Buscetta e Pippo Calò. Calò ne esce decisamente sconfitto, tanto che altri mafiosi che avevano chiesto il faccia a faccia col pentito ci ripensano.

Nell'astronave verde vanno in scena proteste dalle gabbie, finti malori, le urla di mogli e figlie dei boss, testimonianze drammatiche: come quella Vita Rugnetta, la donna a cui la mafia aveva ucciso il figlio, che sfida i boss nelle gabbie esibendo in aula la foto del ragazzo assassinato.

I pubblici ministeri Giuseppe Ayala e Domenico Signorino cominciano la loro requisitoria il 22 aprile del 1987. Un j'accuse lungo 12 giorni che si conclude con la richiesta di 28 ergastoli, 5.000 anni di carcere, 24 miliardi di lire di multa e 45 assoluzioni. Poi è la volta delle parti civili e degli avvocati degli imputati. In tutto le arringhe sono 635. L'11 novembre 1987, la Corte d'assise si ritira in camera di consiglio. Michele Greco «il papa» prende la parola prima che i giudici escano dall'aula e rivolge un sinistro augurio al presidente Giordano: «Le auguro la pace».

Per 35 giorni i giudici, totalmente isolati dal mondo, lavorano al verdetto. Il 16 dicembre 1987 il presidente Alfonso Giordano legge il dispositivo. Impiega un'ora e mezza per completare le 54 pagine con i nomi e le pene inflitte ai 346 condannati, 74 dei quali processati in contumacia. Diciannove ergastoli, 2.665 anni di carcere e multe per 11,5 miliardi di lire. Gli assolti sono 141. Alla lettura del dispositivo in aula erano presenti oltre duecento imputati, che ascoltarono sgomenti le decisioni della Corte.