Metro Milano, tangenti su appalti per 150 milioni: 13 dirigenti arrestati

Assunzioni pilotate da Bellini

Bellini avrebbe anche pilotato «alcune procedure di assunzione di personale nell’azienda di proprietà comunale, favorendo soggetti privi delle necessarie professionalità e competenze, ma legati alle imprese che lo remuneravano illecitamente, e quindi inseriti nel gruppo di lavoro alla sue dipendenze, garantendogli così l’assoluta riservatezza nelle gestione illecita della fase esecutiva dei lavori», continua Greco. Sono stati ricostruiti «decine di episodi corruttivi e di turbativa d’asta» in particolare su appalti «per l’innovazione e la manutenzione» delle linee metropolitane. Coinvolti anche «altri funzionari» dell’azienda pubblica Atm. Tra indagati e arrestati, spiega Greco, «spiccano in particolare gli esponente di Siemens Mobility spa, Alstom Ferroviaria spa, Engineering informatica spa, Ceit spa, Gilc impianti civili srl e Ctf impianti srl», tutte società indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa, assieme alle due riferibili a Bellini. Anche perquisizioni e sequestri a carico delle società.

Le intercettazioni

Bellini, oltre a 125mila euro di tangenti, tra promesse e versate, avrebbe ottenuto anche «prestazioni di servizi e benefit» e «l’acquisizione di rilevanti subappalti» per le sue due aziende. Perquisizioni nelle sedi delle società indagate sono in corso in tante città d’Italia.

Adesso c’è l’altra gara importante di 18 milioni e questo sarebbe un bel lavoretto da fare, è l’istallazione delle colonnine elettriche per gli autobus

«Adesso c’è l'altra gara importante di 18 milioni e questo sarebbe un bel lavoretto da fare, è l’installazione delle colonnine elettriche per gli autobus in tutti i depositi». Così in un’intercettazione parlava Bellini, il dirigente dell’Atm finito in carcere. Lo si legge nell’ordinanza di custodia cautelare di oltre 400 pagine, eseguita dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. «C’è da chiudere la banchina e siccome non c’è da recuperare niente gli ho detto con fiamma ossidrica e flessibile, due settimane, smantelliamo una banchina». Così parla Bellini in un altro capitolo dell’ordinanza, parlando dell’esecuzione di lavori per la «eliminazione delle porte di banchina», da affidare ad una società a lui riconducibile, per il problema delle «frenate».

Metti il cavo sbagliato. Passerà inosservato. Per arrivare a quello deve bruciare la galleria

Bellini avrebbe poi proposto all’amministratore di una società coinvolta nelle gare truccate di falsificare «la stampigliatura di un cavo» con caratteristiche diverse da quelle «richieste da Atm». Lo scrive il gip spiegando che per il dirigente Atm, come emerge dalle intercettazioni, la «posa del cavo “sbagliato”» sarebbe «sicuramente passata inosservata» salvo un incidente, «un incendio, un cortocircuito ... per arrivare a quello deve bruciare la galleria», diceva Bellini.

Sala: «Atm prenda subito provvedimenti»

Non tarda ad arrivare la reazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Atm è un’eccellenza milanese - dichiara - e il suo lavoro non deve e non sarà infangato dalle malefatte di pochi. Ovviamente mi aspetto provvedimenti immediati da parte dell’azienda nei confronti di chi è stato coinvolto nei procedimenti giudiziari e una seria verifica dei processi aziendali. È sconfortante scoprire che mentre tutti si impegnano e lavorano per il bene della comunità, qualche disonesto metta a repentaglio il lavoro fatto da una intera azienda», ha aggiunto il primo cittadino di Milano. «Queste persone devono essere allontanate, licenziate, quello che si può fare. Se le cose stanno così la giustizia intervenga rapidamente e le pene siano anche esemplari». Sala dice di avere dentro « tantissima rabbia perché tanti stanno facendo la loro parte in questo momento di difficoltà e due funzionari ti mettono in croce. È la dimostrazione che bastano due funzionari infedeli, ancora oggi per regole o per la mancanza di controlli, per gettare una macchia».