Metro, treno, aerei: ecco - per immagini - come si viaggerà La parola d’ordine è distanziamento. Con l’allentamento del lockdown tornano al lavoro 4,5 milioni di persone. Molti per raggiungere i loro impieghi dovranno utilizzare i mezzi di trasporto

Fase 2: ecco le 10 regole da rispettare sui mezzi pubblici

La parola d’ordine della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, dal 4 maggio, è il distanziamento. Con l’allentamento del lockdown tornano al lavoro in 4,5 milioni. Molti lavoratori per raggiungere i loro impieghi nell’industria, nell’edilizia e nel commercio all’ingrosso dovranno utilizzare i mezzi di trasporto, dalla metro, ai treni, agli aerei. Distanza, protezioni e sanificazione diventano quindi le parole d'ordine della mobilità. Come sedersi sui mezzi di trasporto? Il distanziamento sarà rigido, perché proprio i mezzi di trasporto potrebbero rapresentare un veicolo di contagio. Ecco la disposizione dei posti per immagini sui mezzi di trasporto e le precauzioni da prendere a bordo consigliate da Inail e Istituto superiore di sanità.

AUTOBUS

Autobus

Distanziati già dalla fermata. Sui bus alcune aziende hanno già individuato le regole da seguire. A partire dal distanziamento. Per esempio l’Atm, l’azienda di trasporto pubblico di Milano, ha pensato a realizzare una sorta di “segnaposto” con scritto in un cerchio rosso “Stai qui”, per garantire a chi è in attesa il rispetto della distanza di sicurezza. Si sale a bordo dalla porta centrale o da quella posteriore.Per tutelare l’autista non si potrà salire dalla porta anteriore. A bordo solo seduti, ma distanziati: non di fronte, accanto o in piedi. I posti utilizzabili saranno contraddistinti da una chiara segnaletica. Mascherina obbligatoria non solo per i passeggeri, ma anche per il conducente e il personale di controllo . Il personale di controllo dovràò anche indossare i guanti. I bus dovranno essere igienizzati e disinfettati ogni giorno ed è anche prevista la sanificazione periodica dei veicoli. Dove possibile saranno installatidispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. Lavarsi le mani resta la regola numero uno per evitare il contagio. L’acquisto dei biglietti si dovrà effettuare con modalità automatizzate.





TRENO

Treni

Termoscanner nelle grandi stazioni per misurare la temperatura corporea dei passeggeri e netta separazione nelle stazioni delle porte di entrata e uscita, con percorsi a senso unico. Per garantire la distanza di almeno un metro fra i passeggeri, posti interdetti fin dalla operazione di prenotazione. Anche a bordo dovranno essere separate le porte di entrata e di uscita. A bordo saranno garantire igienizzazione e disinfezione su base quotidiana, oltre alla sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni e dei treni. A bordo ci saranno dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani. Mascherina a bordo per i passeggeri, mentre gli addetti in stazione e a bordo dei treni dovranno indossare mascherine chirurgiche e guanti.



METROPOLITANA

Metro

Flussi di entrata e uscita separati. Si viaggia solo seduti, occupando sedili alternati. In fila distanziati ai tornelli e alle biglietterie. Obbligo di mascherina

TAXI

Taxi

Allo studio un divisorio in plexiglass. Solo due passeggeri con mascherina, o uno senza. Vietato sedere accanto al conducente, che dovrà avere protezione