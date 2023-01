Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: firmato il contratto da 131 milioni

I punti chiave Contratto da 131 milioni

Protocollo per la legalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si sblocca un’opera molto attesa nell’area del Nord Milano: la metrotranvia Milano Parco Nord-Desio-Seregno. Un risultato reso possibile grazie all’intervento del governo, che coprirà gli extra costi. La Città metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) ha firmato il contratto con l’impresa di costruzioni Cmc di Ravenna per la realizzazione della nuova infrastruttura. Una firma storica, che arriva dopo un lungo percorso di attese e rinvii, e che porterà in 38 mesi di cantiere, a consegnare al territorio un’importante opera per la mobilità nell’area metropolitana.

Contratto da 131 milioni

Un contratto del valore di 131 milioni di euro e che vede già impegnato l’ente di area vasta nelle interlocuzioni coi Comuni interessati per avviare le opere e le attività propedeutiche all’apertura del cantiere, previsto entro il 15 marzo 2023. Si tratta di una tappa importante verso l’effettiva realizzazione dell'attesa metrotranvia, dopo che il 2 agosto scorso il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato definitivamente il nuovo progetto e deliberato uno stanziamento aggiuntivo. Un risultato dalla portata storica, che permetterà a Palazzo Isimbardi di dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura, che contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliorare la qualità della vita delle persone.

Loading...

Protocollo per la legalità

A queste due tappe fondamentali se ne aggiunge una terza, ossia la sottoscrizione, lo scorso 30 novembre 2022, del Protocollo di legalità per la realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno. Il documento, siglato dalla Città metropolitana in qualità di soggetto committente, dai Prefetti di Milano e di Monza e della Brianza, dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia e l'Emilia Romagna, prevede adempimenti aggiuntivi rispetto alla vigente normativa antimafia: verrà estesa la verifica per le informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese (contratto di appalto e subcontratti); sarà assicurata dal soggetto che si aggiudicherà l’appalto la costituzione di una banca dati informatica.

I Comuni interessati dall’infrastruttura sono: Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno. La riqualificazione di questa importante infrastruttura di trasporto pubblico, una volta operativa, offrirà a 80mila passeggeri al giorno la possibilità di muoversi in 16 minuti tra Parco Nord e Calderara (nel Comune di Paderno Dugnano) e a 40mila viaggiatori di spostarsi in 25 minuti da Calderara a Seregno. La prima parte, fino a Paderno Dugnano (località Calderara) sarà a doppio binario e la seconda, da Calderara a Seregno, a binario singolo, con raddoppi per gli incroci.