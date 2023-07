Mexedia acquisisce la software house Baasbox

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mexedia, la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris, acquisisce la software house romana Baasbox. La società, specializzata nell’erogazione di servizi tecnologici avanzati e guidata dall’imprenditore Orlando Taddeo, ha rilevato il 100% delle quote della software house guidata da Simone Mariano. L’acquisizione segue una collaborazione iniziata nel 2021 quando Baasbox è stata individuata come partner tecnologico di Mexedia. La tech company italiana realizza soluzioni innovative e strumenti avanzati racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti.

L’acquisizione rientra nel piano di crescita di Mexedia che nel 2022 ha realizzato ricavi consolidati per 140,896 milioni di euro contro i 131,801 milioni del 2021, in crescita del +7% rispetto al periodo precedente, un Ebitda consolidato positivo pari a 8,371 milioni contro i 7,051 milioni del 2021, con un incremento del 19% e un risultato netto consolidato positivo pari a 4,432 milioni di euro contro i 2,958 milioni del 2021, con un incremento del 50%. In Baasbox, che fa parte dello startup program di Google Cloud, lavorano più di venti persone tra sviluppatori ed esperti di intelligenza artificiale, tra cui figure di spicco in ambito accademico.

«È nella nostra vocazione - commenta l’operazione Taddeo - essere in prima linea nella frontiera dell’innovazione, per attrarre e coltivare talenti. Al team di Baasbox, i nostri designer dell’innovazione, toccherà d’ora in avanti un duplice compito. Da un lato, sviluppare soluzioni proprietarie che potenzino e valorizzino l’offerta dell’innovativa piattaforma di Mexedia in fase di rilascio, dedicata all’erogazione di un’ampia gamma di servizi di Customer Experience, Business Automation e Business Intelligence. Dall’altra, fare attività di scouting per individuare altre realtà e soluzioni tecnologiche che possano rappresentare un valore aggiunto per Mexedia. Forte della verticalità delle sue 5 division - Strategy, Branding & Communication, Product Design & Fast Prototype, Research & Development, Marketing - Baasbox consentirà a Mexedia di aumentare la propria offerta. Dal canto suo, Baasbox potrà investire maggiormente proprio nell’attività di Ricerca e Sviluppo, che ne ha fatto finora un'azienda leader in campo Tech. Tra le attività già in essere, ambiziosi progetti legati all’Intelligenza Artificiale».

L’acquisizione di Baasbox da parte di Mexedia, secondo il ceo di Baasbox Simone Mariano, «non è solo un passo significativo nel nostro percorso congiunto, ma un punto di svolta che segna l’inizio di un capitolo emozionante. Voglio ringraziare l’intero team di Baasbox per il lavoro straordinario che ha portato a questo traguardo. Grazie al suo impegno e talento siamo pronti a esplorare nuovi vertici dell'innovazione tecnologica per offrire ad aziende ed organizzazioni le soluzioni migliori per potenziare il proprio business». L’acquisizione è stata curata dalla direzione generale di Mexedia assieme al ceo di Baasbox.