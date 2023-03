Mexedia, ricavi a 140,89 milioni. Risultato netto a +50%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ricavi consolidati nel 2022 per 140,896 milioni di euro contro i 131,801 milioni del 2021, in crescita del +7% rispetto al periodo precedente, un Ebitda consolidato positivo pari a 8,371 milioni contro i 7,051 milioni del 2021, con un incremento del 19% e un risultato netto consolidato positivo pari a 4,432 milioni di euro contro i 2,958 milioni del 2021, con un incremento del 50 per cento. Sono questi i numeri principali della relazione finanziaria annuale e della relazione non finanziaria annuale per il 2022 di Mexedia Spa SB approvate dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Elio Catania.

La tech company fondata e guidata dall’imprenditore Taddeo, quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris diventata da maggio del 2022 Società Benefit, conferma così un trend di crescita costante. L’azienda, cresciuta nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi alle imprese, offre soluzioni e strumenti racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti. «È stato un anno molto positivo per il gruppo Mexedia», dichiara Orlando Taddeo. «Lo sviluppo di Mexedia è proseguito anche nel 2022 e i risultati consolidati confermano la corretta visione strategica. Tutto ciò ci consente di guardare al futuro con fiducia mirando ad obiettivi ambiziosi».

I risultati del 2022, secondo il presidente di Mexedia Catania, «sono il segnale del dinamismo di Mexedia, un gruppo innovativo che opera su scala internazionale in un settore in grande sviluppo. Mexedia ha un solido track record costruito nel tempo nel mondo delle telecomunicazioni che le permetterà di crescere nei servizi innovativi di customer-engagement». Mexedia ha completato all'inizio del 2023 l’acquisizione di Phonetime e Matchcom, rafforzando così la sua presenza negli Stati Uniti e in Sud America. Le due società, che hanno un fatturato complessivo di circa 300 milioni di dollari, hanno un ruolo importante piano nel settore di riferimento ed una forte presenza nel mercato statunitense e dell’America Latina, con un’ampia rete di più di 450 clienti a livello globale.