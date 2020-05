Dal rimprovero alla multa: cosa si rischia a violare le regole anti-contagio nei mezzi pubblici

Nel corpo del Dpcm, invece, sono stabiliti obblighi e divieti. Come per tutti gli altri Dpcm sull’emergenza coronavirus. E a questi obblighi e divieti sono applicabili le sanzioni specifiche introdotte per questa emergenza dall’articolo 4 del Dl 19/2020: pagamento di una somma-base di 400 euro e, per le violazioni commesse nell’attività d’impresa, la chiusura da 5 a 30 giorni.

Più precisamente, le violazioni per le quali può scattare la sanzione sono:

- salire su un mezzo pubblico se si ha più di 37,5 °C di febbre, perché in questo caso i Dpcm impongono di restare a casa;

- non indossare la mascherina a bordo o nelle stazioni sotterranee o comunque chiuse, perché nel Dpcm del 17 maggio è previsto l’obbligo di farlo nei luoghi chiusi aperti al pubblico, come possono essere considerati anche i mezzi di trasporto pubblico e le stazioni ;

- non indossare la mascherina alle fermate all’aperto (come per esempio quelle dei bus, di molti treni e alcune della metropolitana) nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di almeno un metro dalle altre persone, perché il Dpcm del 17 maggio prevede l’obbligo in tutti i casi in cui non si possa mantenere continuativamente tale distanza;