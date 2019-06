Cambiamento climatico, perché mezzo grado in più fa tutta la differenza del mondo di Gabriele Meoni

Una iniziativa di studenti universitari a Seul contro i cambiamenti climatici (Epa)



Mezzo grado non è niente, è una variazione di temperatura impercettibile per ciascuno di noi. Per gli abitanti delle isole del Pacifico invece è una questione di vita o di morte, la differenza tra respirare e finire sommersi dall’Oceano.

È per questo che i governanti di questi micro-paradisi noti a noi occidentali solo per i viaggi “categoria lusso” sono in prima fila da anni nella lotta ai cambiamenti climatici. Sono loro che nel 2009 fecero fallire la Conferenza Onu di Copenaghen. E sono sempre loro che ancora oggi combattono con tutte le forze per impedire che il pianeta si surriscaldi di più di 2 gradi. «Ai grandi Paesi inquinatori – hanno dichiarato all’ultimo incontro del Pacific Island Forum – diciamo: il nostro oggi è il vostro domani».

Il limite da non superare

La Conferenza Onu di Parigi del dicembre 2015 ha stabilito il duplice obiettivo di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali (oggi siamo già a +1) e di mettere in campo azioni per limitare l'incremento a 1,5 gradi, come chiedono le Isole del Pacifico. «Quello dei 2 gradi è come un limite di velocità – spiega Frank Raes, climatologo che fino al 2015 ha guidato l’Unità sul rischio climatico del Servizio scientifico della Commissione europea - Un tetto da non avvicinare per evitare rischi sempre maggiori. È un buon esempio di compromesso tra conoscenze scientifiche e pragmatismo politico».

Che cosa cambia con mezzo grado in più

Perché mezzo grado fa tutta la differenza del mondo lo ha spiegato l’Ipcc (il Gruppo intergovernativo contro i cambiamenti climatici) in un rapporto dello scorso ottobre. Un aumento di 2 gradi invece che di 1,5 farebbe lievitare dal 14 al 37% la quota di popolazione mondiale esposta a ondate di caldo, renderebbe l’area del Mediterraneo molto più soggetta a periodi di siccità, farebbe praticamente scomparire la barriera corallina e aumenterebbe di 10 volte la probabilità di estati senza ghiaccio nel Mar Artico.