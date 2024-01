Mezzo titolo all’Inter ma (Var o non Var) la Juve tiene il passo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Eccolo qua. Come ai bei tempi. Ci mancava questo duello senza respiro per lo scudetto. Con questo bel frullato di polemiche e accuse al vetriolo. Con gli arbitri che vai a capire se ci fanno o se ci sono. Con l’Inter che, pur afferrando lo scudetto d’inverno, ritorna alle sue vecchie follie. Andando per matti a San Siro con il piccolo Verona. Con quel disperato 2-1 di Frattesi viziato da un precedente fallo di Bastoni, non annullato dal Var. Con quel finale al calor bianco in cui Henry spreca il rigore del pareggio tra le perfide risatine di Dimarco. Alla faccia del far play e di tutte le inutili parole sulla sportività.

E dietro c’è la Juve che non molla. Sudando come la rivale, per battere la Salernitana, ma non quella dei ragazzini cui aveva dato cappotto in Coppa Italia. Questa volta Allegri fino al 91’ se la vede brutta. Ci vuole Vlahovic, il bomber contestato, a toglierlo dai guai con una perentoria inzuccata che permette ai bianconeri di riportarsi a due punti dalla capolista.

Una Juve dura ma strana: più fragile in difesa, ma più determinata in attacco. Che subisce nel primo tempo il vantaggio della Salernitana (rete di Maggiore), ma che dopo ha la forza di risalire la corrente prima con Iling e poi con quel testone di Vlahovic che diventa decisivo proprio quando nessuno se l’aspetta. Forse ci voleva il nuovo anno, la Stella Cometa e l’arrivo dei Re Magi a portare in dono il bomber ritrovato, pronto a guidare la caccia all’Inter. «Ho fatto un gol pesantissimo, non molliamo», ha detto il serbo facendo capire che i giochi sono ancora aperti. Anche la Salernitana, come il Verona con l’Inter, si lamenta per l'arbitraggio. Sia per l'espulsione di Maggiore, sia perchè lo stesso giocatore campano è stato trattato più severamente di Gatti, anche lui autore di un intervento pericoloso, ma non espulso come Maggiore.

«Siamo stati penalizzati, ci faremo valere sui tavoli giusti», sbotta l'ad campano Maurizio Milan alludendo, come la premier Meloni, a misteriosi poteri occulti. Il calcio e la politica, nei loro vizi, si inseguono. Un testa a testa come Inter e Juve.

Tra i due, a proposito, ci sono solo due punti, Inzaghi 48 e Allegri 46, ma manca ancora tutto il girone di ritorno. Quello dell’Inter è un mezzo scudetto, che di solito porta allo scudetto. Non sempre, però. Su 18 volte che i nerazzurri hanno virato in testa, in 11 casi hanno poi conquistato il titolo. Negli altri sette invece l’hanno mancato.