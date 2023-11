Mezzogiorno e fondi europei: al via iter per l’assunzione di 2.200 professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È partita la procedura per più di duemila nuove assunzioni in sette regioni del Mezzogiorno per migliorare l’attuazione della politica di coesione e la capacità di spesa dei fondi europei e nazionali. L’avviso di manifestazione di interesse che avvia il piano straordinario di coesione rivolto ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Regioni, Province, e città metropolitane di Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione. L’obiettivo è raccogliere informazioni sul «fabbisogno di risorse e profili professionali» degli enti locali.

Più di mezzo miliardo di euro a disposizione

Le risorse europee complessivamente disponibili sono pari a euro 572 milioni di euro per l’”assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari” e sono assicurate dal Programma nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) finanziato dai fondi strutturali europei. Si tratta di un programma quasi imposto dalla Commissione europea nel corso del negoziato per la definizione della programmazione 2021-2027 proprio nel tentativo di superare le difficoltà nella gestione dei fondi europei (e nazionali) legate alla scarsa capacità amministrativa delle regioni e dei comuni (ma anche di alcuni ministeri).

Loading...

Complessivamente sono previste 2.200 assunzioni. Di queste 250 saranno destinate alle Regioni, 1.674 agli Enti locali (Comuni e Unioni di Comuni) e 70 alle città metropolitane. Altre 135 assunzioni saranno destinate alle Province. Infine, saranno 71 i nuovi assunti destinati al rafforzamento del Dipartimento per le Politiche di Coesione che nel frattempo sta assorbendo l’Agenzia per la coesione e che, con la riforma del ministro Fitto, è chiamato a svolgere funzioni molto più ampie rispetto al passato, di controllo, verifica ma anche di stimolo nei confronti di regioni e ministeri.

I profili professionali richiesti

I nuovi assunti verranno impiegati «esclusivamente» per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea attraverso i fondi strutturali, per «rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici». Il programma prevede l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nell’area dei funzionari. I requisiti sono la laurea, triennale o magistrale. Viene richiesta, eventualmente, l’abilitazione all’esercizio della professione, di ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista in attività culturali, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, «ed eventuali altri profili professionali richiesti dagli enti purché finalizzati all’accelerazione degli investimenti finanziati attraverso i fondi europei per la politica di coesione».

Come ottenere i finanziamenti per le assunzioni

Per beneficiare dei finanziamenti del CapCoe le regioni e i comuni interessati dovranno presentare tra il 30 novembre e il 30 gennaio prossimi una manifestazione di interesse attraverso la piattaforma dedicata sui siti del Dipartimento delle politiche di coesione e del CapCoe. Individuate le figure professionali necessarie a ciascuna amministrazione «in coerenza con l’attuazione della politica di coesione europea», un Dpcm definirà quanti professionisti assumere per ciascuna regione, provincia, città metropolitana, e per i comuni ed unioni dei comuni. I nuovi assunti, inquadrati come funzionari, avranno contratto a tempo indeterminato: una differenza fondamentale rispetto ad un tentativo analogo dell’ex ministro Renato Brunetta che però non ebbe successo perché le assunzioni erano a termine e dunque non abbastanza attraenti per i professionisti. Fino a dicembre 2029, quindi per tutta la programmazione 2021-2027, i nuovi assunti non potranno essere trasferiti in altre amministrazioni pubbliche.