Mezzogiorno fanalino di coda per numero di business angel

Le regioni del Mezzogiorno continuano a essere il fanalino di coda nella classifica dei business angel in Italia. Lo si ricava dall’ultimo lavoro di Social Innovation Monitor (SIM), team di ricerca con base operativa al Politecnico di Torino. La ricerca sull'impatto dei Business Angel italiani 2022 ha identificato ben 1505 Business Angel nel nostro Paese, di cui il 57% è iscritto a un Business Angel Group o a un BAN. Della totalità dei Business Angel identificati, il 68% opera in Italia Settentrionale. L'area meridionale e quella insulare rappresentano, invece, le zone in cui opera il minor numero di Business Angel. In Italia settentrionale, la Lombardia è la regione in cui opera il maggior numero di Business angel, seguita dal Piemonte e dal Lazio. Su un totale di 1.505 Business angel indentificati dalla ricerca solo 58 si trovano nelle regioni del Mezzogiorno: in pratica il 3,8% del totale nazionale. In calabria, per dire, non ne troviamo nessuno.

Sulla base del campione che ha risposto alla survey del Social innovation monitor (306 su un totale di 1.505) si stima che i Business Angel italiani abbiano investito circa 93,3 milioni nel solo 2021. In media, nello stesso anno ogni Business Angel ha investito in 3 organizzazioni. In particolare, le analisi condotte hanno evidenziato che la maggior parte dei Business Angel italiani sono classificabili come “Beginner Angel”, vale a dire investitori che hanno investito in al più 10 organizzazioni, mentre il 35% è classificabile come “Experienced Angel”, investitori con oltre 10 organizzazioni nel proprio portafoglio. Ed è abbastanza semplice, mettendo a raffronto il dato degli investimenti con quello della presenza di Business angel nelle varie regioni, farsi un’idea degli investimenti nel Mezzogiorno anche perché, analizzando il dato sulle risposte, vediamo che dunque in proporzione gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno sono risibili. Un vero peccato perché una maggiore presenza di Business angel potrebbe aiutare non poco il sistema dell’innovazione al Sud che ha dimostrato di avere una certa vitalità: «La nostra ricerca conferma che i Business angel possono giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'innovazione all'interno del nostro ecosistema – dice Elisa Ughetto, codirettrice scientifica della ricerca e docente del Dipartimento di Ingegneria gestionale e della produzione del Politecnico di Torino –. Tali investitori, infatti, rappresentano un importante sostegno per lo sviluppo di giovani startup, aiutandole attivamente nella gestione e nella costruzione di basi solide per il loro sviluppo. Per tutti questi motivi, inoltre, l'angel investing è da considerarsi anche come una risorsa del nostro Paese nell'affrontare le varie sfide economiche attuali».

Dalla ricerca emerge anche che molti Business angel italiani investono sulla base non solo di ragioni finanziarie, ma anche sociali: più della metà dei Business angel che hanno risposto alla survey (il 56%) ha dichiarato, infatti, di supportare anche organizzazioni che hanno un significativo impatto sociale. E, nelle condizioni in cui si trovano parecchie aree del Sud , questo tipo di investimento potrebbe dare una buona mano d’aiuto a quei giovani che hanno voglia di creare impresa riimanendo nella loro terra.

«Gli investimenti legati all’impact investing stanno aumentando in misura significativa –dice Paolo Landoni, co-direttore scientifico della ricerca –. Con questa ricerca continuiamo a evidenziare che anche tra i Business angel vi è un numero sempre maggiore di investitori e investitrici che scelgono di impegnarsi nel supporto di startup che uniscono alla ricerca del profitto il perseguimento di un significativo impatto sociale o ambientale. Diversi di questi investitori per la presenza di questo impatto accettano anche la possibilità di ritorni finanziari minori». Forse il trucco è quello di farli crescere anche nelle regioni che hanno più bisogno di questo tipo di investimenti: quelle del Mezzogiorno.