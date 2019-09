Mezzogiorno/Giuseppe Provenzano

Il ministero del Mezzogiorno è stato affidato a Giuseppe “Peppe” Provenzano, attuale direttore della Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez). Laureato e addottorato a Pisa come allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, ha collaborato con diverse testate (dall'Unità a Il Riformista) e si è dedicato alla politica fra le file del Pd. Dopo le primarie del 2019 entra nella direzione nazionale del Partito, accedendo alla Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro.