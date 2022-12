MfE all’Antitrust austriaco: «Su ProSieben abbiamo il controllo de facto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una mossa che viene descritta come un atto dovuto, discendente dalla normativa in Austria dove Prosiebensat, la Tv bavarese di cui Mfe detiene il 29,9% opera oltre che in Germania e in Svizzera. Tutto questo perché la holding del gruppo Mediaset può controllare la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, dove l’affluenza è in genere compresa tra il 53 e il 56 per cento.

Sta di fatto che il 13 dicembre, come rilevato nelle scorse ore da Reuters, l’ex Mediaset ha comunicato all’Antitrust austriaco...