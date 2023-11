Mfe continua rally, broker alzano target con dati pubblicità "confortanti"

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Media for Europe (Mfe) incassa il giudizio positivo degli analisti che migliorano le previsioni dopo i conti trimestrali, che hanno evidenziato una profittabilità superiore alle attese e un’accelerazione della raccolta pubblicitaria prevista. Continua così il rally delle azioni ex Mediaset, ancora in rialzo in avvio di seduta (sia i titoli di classe A che quelli di classe B).

L’andamento della pubblicità in Italia nel quarto trimestre 2023 è «un segnale confortante anche sull’avvio del 2024», evidenzia Equita, soprattutto considerando la «significativa quota di mercato del gruppo pari al 56% nel settore Tv (40,5% audience share)». Il broker migliora così leggermente il trend della pubblicità (+1,5% nel 2023 e +1% nel 2024 in Italia) e quindi alza la stima di Ebit consolidato del 5% medio nel 2023-24. Le stime sulla bottom line salgono mediamente dell’8% grazie al consolidamento ad equity di Prosieben (basato su stime di consensus). Mfe – come emerso nella call della vigilia – prevede di raggiungere nel 2024 una crescita pubblicitaria in linea col consensus (+0,5%-1%), nonostante – osservano gli analisti - non trasmetta gli europei di calcio e le olimpiadi. Equita conferma la raccomandazione a 'Hold' per «la scarsa visibilità sul trend pubblicitario della Free to air nel lungo periodo, che crea incertezza sull'evoluzione dell'attività del gruppo». Anche Intermonte migliora le previsioni sui ricavi pubblicitari in Italia: da -2% a +1,5% nel 2023 e da -1% a +0,5% nel 2024. In Spagna la previsione è di un calo del 2,3% quest’anno (da -3,5%) e di -1% confermato nel 2024. «Pur alzando leggermente i costi sulla Spagna – spiega il broker - miglioriamo l'Ebit 2023 del 27% e del 19,9% per il 2024». Per gli analisti dei Intermonte «nel 2023 il gruppo ha prodotto una solida performance pubblicitaria, soprattutto nei confronti dei peers, evidenziando l'ottimo lavoro svolto dalla società». E questo «potrebbe rilanciare la strategia di aggregazione europea»