Mfe, il mercato guarda a Vivendi: il surplace del socio francese

Prima la nota di Fininvest che ha assicurato che le attività «proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto». Poi il messaggio di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset. «Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi» ha scritto l’ad di Mediaforeurope. (nuovo nome del gruppo Mediaset). E poi: «Il nostro dovere...