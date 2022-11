Mfe rafforza la presa su Prosiebensat e sale a un passo dalla soglia d’Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

A questo punto Mfe è arrivata al limite delle possibilità. Ogni altro acquisto di quote della tedesca Prosiebensat non potrà che significare Opa da parte del gruppo Mediaset.

Scenario, questo, che dalle parti di Cologno tutti si affrettano a definire non in agenda. Ma intanto, come comunicato oggi 2 novembre in serata, Mfe si è assicurata un ulteriore 4% di partecipazione in Prosiebensat salendo al 29% del capitale e al 29,9% dei diritti di voto.

Si tratta soprattutto di derivati, in un’operazione ...