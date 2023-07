Mfe, struttura pubblicitaria su scala europea ma il focus resta sulla Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Se mi ha dato fastidio sentire parlare di vendita delle nostre aziende o di decisioni familiari in tal senso appena morto mio padre? La risposta è sì. Se abbiamo mai parlato in famiglia di possibili cessioni? La risposta è no». Anzi, a commento di quello che ha detto sul palco davanti alla stampa Pier Silvio Berlusconi, ad Mediaforeurope, aggiunge poi che «mio padre negli ultimi tempi non ha mai detto “si venda Mediaset”. Anzi casomai...».

Mediaset non è in vendita

Mediaset non è in vendita e non lo sarà. Su questo ha voluto...