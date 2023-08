Mfe, il taglio dei costi spinge i profitti. «Bene la dimensione internazionale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

C’è il segno meno davanti alla voce ricavi. Ma la grande attenzione ai costi permette a Mfe-Mediaforeurope di chiudere il primo semestre dell’anno con utile netto in crescita (+3%) a 87,1 milioni di euro rispetto agli 84,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Un miglioramento a conclusione di un periodo non banale per il gruppo di Cologno che ha dovuto fare i conti con la scomparsa, lo scorso 12 giugno, di Silvio Berlusconi. Momento tutt’altro che semplice e che, come evidenziato...