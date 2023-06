Mfe in volata a Piazza Affari su notizia morte Berlusconi, ma per Fininvest "assoluta continuità"

Ascolta la versione audio dell'articolo

I titoli di Mfe A e Mfe B allungano il passo a Piazza Affari. Le azioni A guadagnano il 10% circa, mentre quelle di tipo B salgono dell'8% . La galassia del Biscione è sotto i riflettori alla luce della morte del fondatore ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Le tre quotate di casa Fininvest



Il 30% di Banca Mediolanum, il 48,6% di MediaForEurope e il 53,3% di Mondadori: sono queste, in ordine di valore economico, le partecipazioni rilevanti in societa' quotate facenti capo a Fininvest che sono al centro dell'attenzione dei mercati con la scomparsa di Silvio Berlusconi. La cassaforte Fininvest era controllata dall'imprenditore, attraverso le holding personali, e partecipata da tutti e cinque i figli: da capire come saranno i rapporti di forza con la successione e quindi come potrebbero confermarsi o cambiare le strategie di famiglia. In una nota comunque la holding ha annunciato la volontà di proseguire le attività "in assoluta continuità". Ai valori attuali di Borsa la quota in Banca Mediolanum - dove il ruolo di primo socio e' della famiglia Doris che ha anche la guida manageriale - vale 1,8 miliardi di dollari. Il pacchetto di controllo detenuto in MediaForEurope, la holding olandese nata da Mediaset e che ha incorporato anche le attivita' spagnole, vale circa 800 milioni di euro ai prezzi di Borsa. Nel capitale e' ancora presente come secondo azionista Vivendi che tra quote dirette e indirette arriva vicino al 23%. Mfe "ha lanciato un piano industriale per la creazione di un gruppo paneuropeo di broadcasting con l'animo di irrobustire, nei vari Paesi europei, i sistemi di comunicazione nazionali, mettendo a fattore comune tecnologie e piattaforme, esasperando in pari tempo la connotazione locale di contenuti e informazione" - ha evidenziato il presidente Fedele Confalonieri nell'ultima assemblea degli azionisti di inizio giugno ricordando il progetto che ha portato il gruppo a detenere anche il 28,87% del gruppo media tedesco ProsiebenSat, pacchetto che alla Borsa di Francoforte vale quasi 600 milioni. L'ultima quotata del portafoglio Fininvest e' Mondadori, la controllata di Segrate che negli ultimi anni ha focalizzato l'attenzione sui libri cedendo le testate dei periodici ha una capitalizzazione di Borsa di poco superiore ai 500 milioni e quindi, senza considerare un eventuale premio di controllo, la partecipazione Fininvest vale circa 280 milioni.

Mercato scommette su riassetto Mfe, attesa stabilità per Mondadori

Ora il mercato finanziario guarda ai possibili scenari futuri con ipotesi diverse sulle tre società quotate. MediaForEurope, guidata da Pier Silvio Berlusconi, è considerata dagli operatori quella con maggiore appeal per un riassetto: il contesto difficile del settore pubblicitario negli ultimi anni, il peso ancora rilevante nel mercato italiano e spagnola e la presenza di potenziali acquirenti per il business (dalla stessa Vivendi presente nel capitale fino a Discovery) sono i fattori alla base di tale valutazione. Sul gruppo Mondadori, dove la primogenita Marina ricopre la carica di presidente, il mercato tende a vedere stabilita' nella struttura proprietaria - anche se la speculazione negli ultimi mesi non ha mancato di seguire le informazioni sullo stato di salute dell'ex presidente del Consiglio. Discorso diverso per Banca Mediolanum: da una parte la scomparsa di Berlusconi fa venire meno il nodo della riduzione della quota da parte di Fininvest, legata al lungo braccio di ferro con Bce-Bankitalia sulle conseguenza della condanna del 2013 a carico di Berlusconi nel processo sui diritti Mediaset, dall'altra la morte a due anni di distanza dei due soci storici (Ennio Doris e Silvio Berlusconi) pone nel medio termine l'interrogativo sulla tenuta futura dell'alleanza tra i rispettivi eredi.



Un patrimonio stimato da Forbes intorno ai 7 miliardi dlr

Per quattro volte Presidente del Consiglio, fondatore nel 1994 del partito di centro-destra di Forza Italia, editore e imprenditore con un patrimonio stimato da Forbes intorno ai 7 miliardi di dollari, per oltre 30 anni patron del Milan Calcio e più recentemente dell’Ac Monza guidata fino alla Serie A. Silvio Berlusconi era nato a Milano il 29 settembre del 1936. L’attività imprenditoriale inizia negli anni ’70 dall’immobiliare – quando fonda la Cantieri Riuniti Milanesi con Pietro Canali - e decolla con la costruzione di Milano2, il quartiere residenziale a Segrate per 10mila abitanti, realizzato con i più moderni servizi dell’epoca, che gli vale l’onorificenza nel 1977 di Cavaliere del Lavoro ed è anche occasione dell’esordio nell’attività di editore televisivo. Quest’ultima parte dalla tv via cavo, rilevando Telemilano58, che diventerà Canale5, e poi si allarga con l’acquisizione di Italia 1(da Rusconi) e di Rete4 (da Mondadori): la Fininvest di Berlusconi diventa il primo editore televisivo privato in grado di fare concorrenza alla Rai e trova la sponda per questo anche nei cambiamenti normativi introdotti dapprima con i cosiddetti “decreti Berlusconi” emanati negli anni ’80 dal Governo Craxi, poi con la Legge Mammì di riordino del sistema radiotelevisivo.

Estate 1996 entrano in Borsa Mediolanum e Mediaset

Nell’estate del 1996 le attività televisive di Fininvest, riunite in Mediaset (ora MediaForEurope), vengono quotate in Borsa con una capitalizzazione iniziale superiore agli 8mila miliardi di lire. Poche settimane prima, a giugno, esordisce in Borsa Mediolanum, società di promozione finanziaria che vede Berlusconi con il padovano Ennio Doris. Il terzo ramo forte della galassia Fininvest è nel frattempo diventata la Arnoldo Mondadori Editore: le attività dello storico editore nei libri e nei periodici sono frutto della spartizione avvenuta dopo la “guerra di Segrate”, cioè lo scontro con la Cir di Carlo De Benedetti risolto da un lodo arbitrale nel 1990. Ad esso seguirà un braccio di ferro giudiziario durato quasi 20 anni e Fininvest verrà condannata in Cassazione a risarcire Cir per la corruzione di uno dei giudici. Attualmente le tre storiche società quotate di casa Berlusconi capitalizzano insieme oltre 8 miliardi di euro.