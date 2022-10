Mfs: «Ancora presto per la svolta in Borsa, c’è troppo ottimismo sugli utili»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione, la risposta delle Banche centrali, ma anche la dinamica dei profitti delle società quotate. Quando ci si chiede se il rimbalzo in atto nelle prime due sedute di ottobre possa rappresentare il vero punto di svolta o sia piuttosto un nuovo episodio di bear market rally come quello visto in estate, Mike Roberge non ha molti dubbi: «Le aspettative del mercato sugli utili – spiega a Il Sole 24 Ore l’amministratore delegato di Mfs, una delle principali società di investimento a livello globale...