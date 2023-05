La MG 4 è una cinque porte compatta che sfrutta una piattaforma nata per i veicoli 100% elettrici e prevede le batterie nel pianale e il motore posteriore che muove le ruote dietro. Questa soluzione ha permesso di ottenere un abitacolo molto arioso in relazione alla lunghezza della vettura. Tanta la tecnologia offerta peraltro tutta di serie in particolare per gli aiuti alla guida. Praticamente tutto perfino il climatizzatore che è solo monozona si controlla dallo schermo centrale: è molto reattivo e intuitivo. Se la dotazione convince, certe plastiche lo sono soltanto un pò meno. L'assetto, invece, privilegia il confort: valido è in particolare l'assorbimento. E, grazie alle ruote anteriori prive di semiassi, il diametro di sterzata è davvero ridotto e quindi utile in manovra. Lunga, come per ogni modello del costruttore cinese, la garanzia garantita per l’elettrica del brand cinese: si tratta di ben 7 anni o anche 150.000 km.



