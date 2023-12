MG 5, zero stelle nei crash test per la nuova auto elettrica cinese

I punti chiave Crash Test MG 5

La MG è 5 ottiene zero stelle nei crash test effettuati da Ancap, ente fondato nel 1993 e specializzato nei crash test delle automobili vendute in Australia. La berlina cinese è stata valutata dall’Australasian New Car Assessment Program negativamente per una serie di diversi fattori, a partire dalla dotazione dell’allestimento entry-level della berlina privo dei pretensionatori delle cinture di sicurezza mentre la versione più costosa li monta solo sui sedili anteriori. Manca inoltre il monitoraggio degli angoli ciechi e il lane assist mentre l’intervento della frenata autonoma di emergenza si è mostrato limitato. Tutto questo, e altro riscontrato nei crash test, si è tradotto in un punteggio del 37% nella protezione degli occupanti adulti e nel 58% nella protezione dei passeggeri bambini.

L’MG 5 ha ottenuto un punteggio del 42% per la protezione dei pedoni e solo del 13% per il sistema di assistenza alla sicurezza. Rispetto all’ente europeo Ncap, dove la priorità è data alla sicurezza in caso di incidente, l’Ancap valuta con attenzione anche la sicurezza attiva per prevenire un incidente.

Entrando nel dettaglio dei crash test della MG 5 effettuati da Ancap, la berlina cinese ha ottenuto 0/8 punti sia nelle collisioni frontali che a tutta larghezza. Nei test con impatto laterale e con palo obliquo ha ottenuto 6/6 e 5,59/6 punti. La protezione dal colpo di frusta ha ottenuto 1/4 punti. L’impatto laterale lontano ha ottenuto 0/4. Se la MG 5 è la terza macchina della storia dei test Ancap ad ottener zero stelle, la MG4 venduta in Italia ha ottenuto la massima votazione nei test dell’ente australiano.