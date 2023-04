MG Cyberster, debutta la roadster elettrica: è grossa ma offre 800 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La MG Cyberster, l'attesa roadster elettrica con posti secchi, è stata presentata dal colosso Saic che è proprietario del brand alla vigilia dell'apertura del Salone di Shanghai.

Erede della storica sportiva, è ora a propulsione batteria con un tetto in tela apribile e l'apertura da sportiva di razza. Sarà in vendita in Europa nell'estate del 2024. Lo stile introduce un nuovo linguaggio di design del brand che si ricollega al patrimonio sportivo del marchio inglese MG. La Cyberster misura 4.535 mm in lunghezza, 1.913 mm in larghezza e 1.329 mm in altezza ed è dunque leggermente più grande della Porsche 718 Boxster e decisamente più imponente della Mazda MX-5. Le grandi dimensioni sono giustificate dall’esigenza di ospitare le batterie.



Disponile nella doppia variante a motore singolo e doppio con modelli entry-level che offrono 309 cv se il motore è singolo e 536 cv con il doppio motore. Per ora si stima che possa garantire un'autonomia fino a 800 km e già nella variante a motore singolo garantisce uno spunto da 0 a 100 kmh inferiore ai 3 secondi. La nuova Cyberster oltre a festeggiare i 100 anni del brand servirà al marchio per continuare la crescita.

Nei 16 anni trascorsi dall'acquisizione da parte del colosso cinese Saic, MG si è affermata come produttore leader di auto familiari ben equipaggiata e con un alto livello di sicurezza.

Tanto da riuscire a vendute in tutta Europa più di 100.000 unità. Fra gli obiettivi del brand sarà di vendere la nuova Cyberster ai ragazzi più giovani offrendo loro un modello dal costo anche accessibile. Al di là di uno design innovativo rispetto agli altri modelli MG la Cyberster sta ad indicare un vero e proprio cambiamento di priorità all'interno del marchio MG che segnerà il debutto di nuove vetture più sportive destinati ad esplorare nuovi settori di mercato rispetto alle auto tradizionali dell'attuale gamma.