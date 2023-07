MG Cyberster, la spider elettrica per i 100 anni

Il marchio inglese MG gioca a Goodwood in casa portando al debutto di fronte al grande pubblico e nella corsa in salita la Cyberter, la spider elettrica con uno o due motori fino a 335 cv e che nel Regno Unito costerà l'equivalente di 63 mila euro. Le altre novità del brand dei cinese di Saic è la variante sportiva e bimotore della MG4 denominata XPower, con 435 cv e in vendita nel Regno Unito nel corso dell'estate a cui si va ad aggiungere un concept a batteria MG EX4 da 435 cv e 600 Nm di coppia destinata ad una futura sportivo erede della celebre Metro 6R4.

