Mg Ehs ibrida

Ehs è il secondo modello Mg per l'Europa. Lo spazioso suv è equipaggiato con la tecnologia plug-in hybrid che combina due propulsori (un benzina turbo di 1,5 litri da 162 cavalli e un elettrico da 122 cavalli). Il powertrain offre bassi livelli di consumi ed emissioni e un piacere di guida ottimale. In modalità elettrica Ehs plug-in Hybrid può percorrere fino a 52 km. Inoltre il modello ha un ricco equipaggiamento ed elevate caratteristiche di comfort e sicurezza. Queste ultime confermate dal punteggio di 5 stelle ottenuto nei crash test Euro Ncap, dovuto anche ai numerosi sistemi di assistenza alla guida raggruppati sotto il nome di Mg Pilot ed all’utilizzo di acciaio ad alta resistenza per la struttura della scocca. La batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh che alimenta il motore elettrico può essere ricaricata totalmente da un qualsiasi punto di ricarica (ac) tramite il caricabatterie di bordo da 3,7 kW in circa 4,5 ore. Il suv è inoltre dotato di frenata rigenerativa che immagazzina l’energia rilasciata durante la decelerazione e la riutilizza per ottimizzare l’autonomia della batteria o ridurre i consumi. La coppia del motore a benzina è trasmessa da un cambio automatico a 6 rapporti, mentre l’elettrico trasmette la potenza attraverso una trasmissione elettronica a quattro velocità. Insieme i due sistemi formano un cambio automatico a 10 velocità. Nello specifico la Mg Ehs plug-in Hybrid Excite è lunga 457 cm, larga 188 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 451 a 1.275 litri. Nella versione Ehs plug-in Hybrid Excite costa 35.850 euro con motore a ibrida plug in di 1.490 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 190 kW/258 cavalli ed una coppia massima di 370 Nm a 1.700 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 37 litri. Le emissioni di CO2 sono di 43 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h.

