Le HS e EHS sono i modelli di punta di MG in Italia e leader nel Regno Unito dove ha sede la filiale europea di Saic. Ora si ripresentano con uno stile più deciso e dal carattere sportivo. Le MG HS e EHS sono due suv medi lunghi 4,61 metri, larghi 1,88 metri e alti 1,69 metri, con un altezza da terra di 14,5 cm e un passo di 2,72 metri. Non è ha cambiata la meccanica che è rimasta la stessa, quindi con il 1.500 cc a 4 cilindri in linea a iniezione diretta della benzina che eroga 162 cv per l’HS. O l’ibrida plug-in per l’EHS da 122 o 258 cv e 230 Nm. Le MG HS e EHS sono in vendita da luglio a prezzi tra 25.490 e 30.290 euro la HS e da 36.590 e 39.390 euro per l’EHS. In fase di lancio MG prevede uno sconto di 1.400 euro sulla elettrificata e fino a 2.400 euro per la termica.

