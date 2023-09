MG, all'IAA di Monaco annuncia l'arrivo della nuova MG3

Ascolta la versione audio dell'articolo

MG, la storica casa inglese ora di proprietà dei cinesi di Saic, espone alla IAA della mobilità di Monaco di Baviera dopo qualche mese dall'anteprima alla rassegna cinese di Shanghai, la super sportiva Cyberster, ma annuncia anche l'intenzione di ampliare l'offerta in Europa affiancando al resto della gamma l'utilitaria MG3. Disponibile inizialmente soltanto per il mercato inglese, la citycar è pronta a sbarcare nelle concessionarie dei paesi del Vecchio Continente nel 2024.

Una diversa caratterizzazione rispetto al modello cinese

La MG3 realizzata dal rinnovato Centro di Design inglese del brand si distingue rispetto al modello venduto in Cina soprattutto per una diversa caratterizzazione del frontale. Spiccano, in particolare, i paraurti che sono completamente ridisegnati, a cui si aggiungono delle luci diurne a Led che si ispirate ai bastoni da hockey, oltre al logo del marchio MG inserito in un incavo che si prolunga verso la parti basse dell'anteriore col risultato di personalizzare ulteriormente le vettura.

Tre livelli di allestimento e dieci colorazioni

Le minigonne laterali, lo spoiler posteriore, lo scarico cromato e l'inserto nero posteriore ispirato ai diffusori che sono di serie garantiscono un tocco anche di sportività. La MG punterà molto sulla personalizzazione: tre i livelli di allestimento, 10 i colori e altrettanti i pacchetti grafici per tetto, specchietti e cofano motore. A seconda delle versioni saranno disponibili cerchi in lega da 16 pollici diamantati. ll risultato finale dovrà essere un modello decisamente allineato all’Europa.

Quadro strumenti digitali e display da 12,3”

Oltre al climatizzatore, l’impianto audio a sei altoparlanti con ingresso USB, Aux e Bluetooth, sensori di parcheggio posteriore, sedili con inserti in pelle, sensori pioggia e luci. All'interno della vettura è previsto un quadro strumenti digitale con mappatura 3D parte integrante di un'inedita configurazione dual-screen da 12,3 pollici. In aggiunta sarà prevista la ricarica wireless, il mirroring del telefono e a completare il tutto anche l'illuminazione ambientale ritmica.

Motore termici di 1.500 cc da 105 cv di potenza

Sul fronte dei motori, l'unica scelta sarà il quattro cilindri 1.500 cc VTi TECH ibrido da 105 cv abbinato ad una trasmissione manuale a cinque marce. Sulla base delle prime indiscrezion, il telaio della nuova MG3 è stato sottoposto ad una serie di affinamenti garantiti da migliaia di km di test sulle strade europee. Il listino prezzi naturalmente sarà diffuso alla vigilia lancio, ma sin da ora si annuncia attrattivo come del resto è anche quello di tutti i modelli di MG in gamma.