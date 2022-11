MG, il marchio cinese si prepara a lanciare la roadster elettrica del centenario

Ascolta la versione audio dell'articolo

MG ha svelato la concept Cyberster l’anno scorso, mentre il modello di produzione sarà presentato ad aprile al Salone dell'auto di Shanghai. Il lancio della roadster elettrica era stato originariamente programmata al Guangzhou Motor Show in programma alla fine di novembre. Tuttavia, viste le preoccupazioni che la rassegna potesse essere cancellata o quantomeno posticipata a causa della rigorosa politica del governo cinese in tema di emergenza covi, è stato spostato per il 2023.

Il lancio della roadster elettrica rimandato al 2023

Di conseguenza, la presentazione del Cyberster avverrà il prossimo anno. Anche se dovremo aspettare ancora un pò per vedere il modello, MG ha fatto trapelare alcuni indizi sulla roadster a batteria che sarà offerta sia con due ruote motrici che con la trazione integrale. Quest’ultima variante promette di offrire prestazioni molto elevate e fungerà da veicolo iconico per il marchio. MG ha affermato che il modello non sarà il successore della storica MG TF perchè si inserirà in un settore di mercato completamente diverso. Ciò suggerisce che la roadester sarà costosa, ma questo non può sorprendere poiché questa tipologia di vettura al momento non ha concorrenti sul mercato.

Meno estrema rispetto al concept da cui deriva

Poco si sa per il momento del modello di produzione, ma durante l’estate sono emerse immagini di brevetti che mostrano che la roadster avrà un aspetto meno estremo del concept da cui deriva. Detto questo, c’è evidente somiglianza estetica con la show car, anche se il modello di serie avrà un frontale molto più sinuoso, delle minigonne laterali sportive e soluzioni muscolose al posteriore. Non ci sono dettagli sulle specifiche tecniche della vettura, ma il concept era accreditato di un'accelerazione da 0-100 kmh in meno di tre secondi e di un'autonomia fino 800 chilometri.

Il modello MG sfiderà la nuova Tesla Roadster?

La nuova MG roadster elettrica si annuncia come la più accreditata della concorrenti della Tesla Roadster che dovrebbe debuttare proprio nel 2023 che dopo cinque anni di attesa della seconda generazione dovrebbe finalmente essere in vendita. Ma mai dire mai visto la politica di continui ritardi adottata dal brand di Elon Musk. In ogni caso il mercato della sportive elettrica potrebbe nei prossimi anni incrementarsi visto l'interesse per questa tipologia di vetture che nella classifica di Google è fra le più cliccate in assoluto su Internet.