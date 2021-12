Marvel R Electric è il suv di punta MG, adatto agli automobilisti europei che apprezzano il design, la tecnologia e le prestazioni. Il più grande ed elegante suv della gamma offre interni spaziosi e raffinati, curati nei dettagli e una grandissima attenzione alla qualità e alla tecnologia. Colpisce in particolare il touchscreen centrale da 19,4” per gestire il nuovo sistema di connettività Mg iSmart con una vasta gamma di funzioni online e la connessione tramite un’app per smartphone, con cui è possibile controllare varie funzioni a distanza. Due le varianti di motorizzazioni e trazioni avanzate (rwd e awd). i modelli a trazione posteriore adottano due motori elettrici ed offrono un’autonomia di 402 km. La variante a trazione integrale permanente aggiunge un motore elettrico all’asse anteriore. L’autonomia in questo caso è di 370 km. Tutte le versioni della Marvel R Electric sono dotate di una batteria da 70 kWh e di un carica batterie di bordo trifase da 11 kW per una rapida ricarica CA. La batteria è anche adatta alla ricarica rapida (CC) con un massimo di 92 kW, che permette di caricare la batteria dal 5 all’80% in 43 minuti. Inoltre, la dotazione di serie comprende una gamma completa di sistemi adas, una pompa di calore che può riscaldare o raffreddare la batteria (e l’abitacolo) per garantire prestazioni di ricarica ottimali in tutte le circostanze e un sistema chiamato V2L (vehicle-to-load) che permette alla batteria di fornire energia ad un sistema esterno, per esempio una pompa ad aria, uno scooter elettrico, un computer portatile o anche un altro bev. Nel dettaglio la Mg Marvel R Electric Luxury è lunga 467 cm, larga 191 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 357 a 1.396 litri. Nella versione Marvel R Luxury costa 45.990 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 132 kW/180 cavalli ed una coppia massima di 410 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.810 kg.

