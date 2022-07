MG MG5 Electric

Voglia di station wagon elettrica? La risposta arriva dalla Cina. La prima station wagon 100% elettrica al mondo è disponibile con un equipaggiamento completo e la scelta di due tagli di batteria, con autonomia fino a 400 km. MG5 Electric offre tutto ciò che ci si aspetta da una station wagon del segmento C in termini di praticità e funzionalità: interni spaziosi per ospitare comodamente tutta la famiglia, con 27 vani portaoggetti distribuiti nell'intero abitacolo. Allo stesso tempo è estremamente confortevole e funzionale grazie al generoso bagagliaio di 479 litri, che può essere ampliato fino a 1.367 litri abbattendo i sedili posteriori (60/40). La praticità è ulteriormente rafforzata dalla capacità di traino di 500 kg, dalla possibilità di rimorchio di 50 kg di carico verticale (es portabiciclette agganciato posteriormente) e dal carico sul tetto di 75 kg adatto a un box portabagagli. Entrambe le versioni (Standard e Long Range) offrono la possibilità di ricarica trifase in un punto di ricarica pubblico (CA) fino a 11 kW e sono anche in grado di gestire la ricarica rapida CC fino a 87 kW, per caricare la batteria fino all’80% in circa 40 minuti. Nel dettaglio la MG5 Electric Long Range Luxury è lunga 460 cm, larga 181 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 479 a 1.367 litri. Nella versione Long Range Luxury costa 39.490 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 115 kW/156 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm . La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.562 kg.

