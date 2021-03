MG Motor, la prima station wagon elettrica arriva in Italia insieme al suv Marvel R

2' di lettura

Mg Motor amplia la gamma europea con due nuovi modelli elettrici: il primo ad arrivare sul mercato (a maggio) sarà il suv di lusso di segmento C Marvel R; a seguire sarà poi la volta della Mg 5, la prima station wagon elettrica in Italia, in vendita da ottobre. Ad illustrare i modelli e la strategia dell'azienda per il mercato europeo sono stati questa mattina con una presentazione online il ceo di Mg Motor Europe Matt Lei ed il senior pr manager Mike Belinfante. L'ambizione di Mg Motor Europe è chiara: rendere la mobilità elettrica disponibile per gli automobilisti europei, sono giovani nello spirito e pronti ad acquisire un nuovo stile di vita sostenibile.

Marvel R Electric è uno spazioso suv a trazione integrale con autonomia superiore ai 400 km pensato per gli automobilisti europei che apprezzano il design, il lusso e le prestazioni; fa parte della seconda generazione di Ev di Mg ed è dotato di tre motori elettrici per una potenza complessiva di sistema pari a 212 kW e 665 Nm di coppia, che consentono uno scatto 0-100 km/h in 4”9 e una velocità massima di 200 km/h. Marvel R è dotato di un caricatore on-board che consente la ricarica rapida in corrente alternata (AC) a 11 kW trifase e in continua, in questo caso per passare da 0 all'80% della capacità della batteria sono sufficienti 30 minuti. Il suv è dotato della suite di sistemi Adas Mg Pilot che include funzionalità tra le quali frenata di emergenza automatica, assistenza al mantenimento della corsia, avviso di traffico posteriore e controllo della velocità di crociera.

Marvel R presenta un display centrale per l'infotainment e le funzioni di connettività in stile tablet da 19,4” abbinato ad uno schermo digitale della strumentazione da 12,3”. In seguito Mg offrirà anche una versione a trazione posteriore più economica utilizzando solo due motori elettrici. La seconda novità è la Mg 5, che si presenta sul mercato italiano come la prima station wagon elettrica. Meno focalizzato sulle prestazioni rispetto al suv al lancio sarà offerta in una sola variante a motore singolo, con un'autonomia di oltre 400 km e una potenza di 135 kW e 280 Nm di coppia. La vettura presenta un'ampio vano di carico, con un portabagagli della capacità di 578L con i sedili alzati, che arrivano a 1.456 ripiegano la seconda fila di sedute. Come Marvel R, anche la station è dotata di caricatore di bordo che consente la ricarica rapida ac a 11 kW e dc, per passare in 30 minuti da zero all'80% della capacità della batteria.