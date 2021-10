MG, tutto quello che c'è da sapere sulla gamma di auto elettriche cinesi

3' di lettura

La gamma MG è pronta a crescere sul mercato europeo con l'arrivo di tre nuovi modelli. Se con l'offerta attuale, composta da Zs EV e Ehs Plug-in Hybrid, MG ha venduto oltre 5.000 unità lo scorso giugno in Europa e un totale di quasi 21.000 veicoli - Regno Unito compreso – ora punta a raggiungere una clientela maggiore grazie all'introduzione dei nuovi modelli presentati. Si partirà entro la fine del mese con la nuova Mg Marvel R Electric e la rinnovata Zs Ev, mentre nel primo trimestre 2022 arriverà la station wagon elettrica Mg5.



La nuova Mg Marvel R elettrica

Presentata lo scorso marzo, la Mg Marvel R Electric è il suv di punta del marchio. A bordo presenta un grande schermo touchscreen centrale da 19,4” per gestire il nuovo sistema di connettività Mg Ismart con una vasta gamma di funzioni (online) e la connessione tramite un’app per smartphone. A seconda del mercato si può scegliere tra tre livelli di allestimento (Comfort, Luxury e Performance) e due varianti di motorizzazioni e trazioni avanzate (Rwd e Awd). L'allestimento Comfort e quello Luxury hanno entrambi la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 132 kW (180 cavalli), 410 Nm di coppia e un’autonomia Wltp di 402 chilometri. L'allestimento Performance aggiunge un motore elettrico all’asse anteriore e offre una trazione integrale permanente. La potenza del sistema e la coppia di picco sono fissati a 212 kW (288 cv) e 665 Nm, combinati con un’autonomia di 370 chilometri (Wltp). Tutte le versioni sono dotate di una batteria da 70 kWh e di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per una rapida ricarica CA. La batteria è anche adatta alla ricarica rapida (CC) con un massimo di 92 kW, che permette di caricare la batteria dal 5 all’80% in soli 43 minuti. Inoltre, la dotazione di serie comprende un pacchetto Adas completo, una pompa di calore che può riscaldare o raffreddare la batteria (e l’abitacolo) per garantire prestazioni di ricarica ottimali in tutte le circostanze e un sistema chiamato V2L (vehicle-to-load). Questa dotazione permette alla batteria di fornire energia a un sistema elettrico esterno, per esempio una pompa ad aria, uno scooter elettrico, un computer portatile o anche una vettura elettrica. La Mg Marvel R Electric sarà disponibile negli MG Store dalla fine di questo mese con prezzi per l'Europa a partire da circa 40.000 euro per la versione Comfort. Con 4.000 euro in più è disponibile l’allestimento Luxury. La versione più completa e potente, la Performance, è disponibile a partire da circa 50.000 euro.

Mg Zs Ev

Nuova Mg Zs Ev: il suv di segmento B si rinnova

Un’altra in arrivo è la rinnovata Mg Zs Ev, suv di segmento B a trazione elettrica. Rinnovata nello stile e nei contenuti, la Zs Ev sarà offerta con una scelta di due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e due varianti di batteria. La batteria Long Range da 70 kWh sarà disponibile fin dal lancio sul mercato, offrendo un’autonomia di 440 km (Wltp) rispetto ai 263 km dell’attuale modello. In una fase successiva, sarà disponibile anche una batteria Standard Range da 50,3 kWh con un’autonomia di 320 km (Wltp). Oltre alla maggiore capacità della batteria, la Zs Ev può anche caricarsi più velocemente. La versione Long Range è equipaggiata di serie con una trifase da 11 kW a bordo. Inoltre, come la Marvel R Electric, la Zs Ev è ora dotata del nuovo sistema di connettività Mg iSmart, Prezzi per l'Euoropa da circa 31 mila euro e 35.000 per la versione Long Range.

MG5 Electric

Nuova MG5 Electric, station wagon elettrica

Prima station wagon completamente elettrica al mondo, la Mg 5 offre una capacità di carico da 479 litri che può essere ampliato fino a quasi 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Dotata del sistema di connettività Mg iSmart, sul fronte della motorizzazione presenta un motore elettrico a trazione anteriore da 115 kW (156 cv) e 260 Nm di coppia. La MG5 Electric è inizialmente offerta con una batteria da 61,1 kWh e un’autonomia di 400 km (Wltp). In una fase successiva, sarà disponibile anche una versione con batteria da 50,3 kWh, che fornisce un’autonomia Wltp di 320 km. Entrambe le versioni consentiranno la ricarica rapida (CA) grazie al caricatore di bordo trifase da 11 kW. La Mg5 Electric arriverà negli MG Store nel primo trimestre del 2022, con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e prezzi di partenza per l'Europa inferiori a 30.000 euro. mercato.