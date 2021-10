MG ZS con 2.436 unità

La MG ZS è un crossover elettrico a trazione anteriore, prodotta in Cina: il marchio britannico che prende il nome dalle iniziali di Morris Garage è infatti di proprietà della Saic dal 2009. La ZS ha linee classiche, non troppo vistose e con un pizzico di aggressività; le ruote sono di 16 o di 17 pollici. L’abitacolo è spazioso, come il bagagliaio, e lineare nello stile: ha il cruscotto con strumenti a lancetta, un display centrale touch da 8 pollici completo di navigatore, clima a bizona, comandi tradizionali e bocchette tonde e squadrate. Il motore da 143 cv garantisce buone prestazioni, mentre la batteria da 44,5 kWh, posta sotto il pavimento e prodotta dalla stessa Saic, è piccola e offre un’autonomia appena discreta. Il tempo di ricarica minimo da una colonnina in corrente continua, è di 40 minuti da 0 all’80%. La dotazione è ricca in rapporto al prezzo di listino.

