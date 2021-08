MG ZS con 3.361 unità

MG ZS EV è un crossover di dimensioni contenute, attorno ai quattro metri e trenta, formula di grande interesse sul mercato europeo. Queste permettono al modello di muoversi con facilità nel traffico cittadino, lasciando comunque spazio a sufficienza anche per gli spostamenti più lunghi. Abitabilità e capacità del bagagliaio buone in rapporto alle dimensioni. Gli interni di MG ZS EV sono moderni e accoglienti. Le linee sono semplici e lineari, prive di inutili sofisticazioni. A centro plancia l'immancabile schermo touchscreen da otto pollici per il sistema di infotainment con navigatore e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay. Ricco di pulsanti è il volante, mentre a centro plancia trovano posto quelli per la climatizzazione. Finiture e materiali sono curati e di buon livello e sull'allestimento di punta i sedili sono in ecopelle. Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida che assicura l’autonoma di livello 2 fino a 60 kmh con LG Pilot. Di serie frenata automatica d'emergenza, mantenimento corsia, abbaglianti automatici, riconoscimento limiti di velocità, assistenza in caso di ingorghi, avvisi di sicurezza per l'uscita a retromarcia dai parcheggi. MG per la sua ZS EV ha deciso di intraprendere la strada della mobilità elettrica, unica motore offerto. L’unità eroga una potenza di 105 kWe 353 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria da 44,5 kWh.

10/11 Menu