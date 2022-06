La MG ZS è una delle new entry che più recenti si è inserita nella top ten delle vetture elettriche più economiche in vendita in Italia. La nuova MG ZS è però anche parte della gamma con cui lo storico marchio inglese che è ora di proprietà della cinese SAIC Motors, si è rilanciano in maniera piuttosto concreta anche sui principali mercati europei. Disponibile in quattro allestimenti e due tagli di batteria a prezzi che possono arrivare fino a 39.490 euro. La variante quella più economica dispone di una batteria da 44,5 kWh e il motore da 143 cv all'anteriore. L'autonomia è di 263 km. In vendita a prezzi da 33.490 euro.

7/11 9/11 Menu