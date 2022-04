Nuovo design per la Zs, ora disponibile anche versione 100% elettrica. La nuova Zs è offerta in due livelli di allestimento e la versione Ev anche in due varianti di batteria, Long Range da 70 kWh che consente un'autonomia di 440 km e Standard Range da 50,3 kWh con un'autonomia di 320 km. Oltre alla maggiore capacità della batteria, la nuova Zs Ev può anche caricarsi più velocemente. La versione Long Range è equipaggiata di serie con un trifase da 11 kW a bordo. La versione Ev è dotata del sistema iSmart che offre una vasta gamma di funzioni online come Dab+, Bluetooth, hotspot Wi-Fi, connessione smartphone con Apple CarPlay o Android Auto, ricarica wireless dello smartphone, navigazione in tempo reale, previsioni meteo e streaming audio con Amazon Music. I

l sistema di connettività è sempre aggiornato grazie ad Amazon Web Services (Aws) e gli aggiornamenti over-the-air. Nel dettaglio la Mg Zs Ev Long Range Luxury è unga 432 cm, larga 181 cm, alta 165 cm con un bagagliaio da 488 a 1.166 litri. Nella versione EV Long Range Luxury costa 39.490 euro incentivi esclusi con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 115 kW/156 cavalli ed una coppia massima di 280 Nm. La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.620 kg.

