MG4 con 2.033 unità vendute

La MG a batteria e cinque porte ha un marchio inglese, ma è prodotta in Cina: sfrutta una piattaforma per i veicoli al 100% elettrici e prevede le batterie nel pianale e il motore posteriore come la trazione. Una soluzione che ha permesso un abitacolo spazioso in relazione alla lunghezza dell’auto. Tanta la tecnologia offerta di serie, in particolare per gli aiuti alla guida. Praticamente tutto perfino il climatizzatore si controlla dallo schermo centrale molto reattivo. Ma per cercare il menù giusto e si distoglie un pò gli occhi dalla strada. Le sospensioni privilegiano il confort offrendo un valido assorbimento e le ruote anteriori possono sterzare in maniera semplificata e utile in manovra. Infine davvero lunga la garanzia: ben 7 anni o 150.000 km.

10/12 12/12 Menu