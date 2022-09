MG4 Electric: la berlina elettrica da meno di 30mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nuova energia per la gamma MG Motor con l'ingresso di MG4 Electric, la hatchback elettrica che porta a battesimo la nuova piattaforma Msp. Ma le novità non si fermano: entro il 2025 la gamma MG sarà composta da dieci modelli.

Una pietra miliare per il brand oggi cinese (in origine Britannico) che nel 2019 è tornato attivo nel Vecchio Continente con l'ambizione di rendere accessibile la mobilità elettrica. E, in soli 3 anni, MG è diventato il marchio automobilistico con la più elevata crescita in Europa, dove sono stati presentati quattro modelli elettrificati con numeri di vendita davvero interessanti: 150mila unità vendute di cui 60mila da gennaio ad agosto 2022. Ma l'avanzata è costante e per stare al passo con il trend, MG entra nel segmento C (il più importante per il mercato Europeo) con una hatchback 100% elettrica.

MG4 Electric

MG4 Electric: debutta la nuova architettura scalabile

l nuovo modello elettrico MG porta in dotazione la piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) della casa madre Saic Motor: un'architettura scalabile per trazione elettrica completamente nuova adatta per veicoli dal segmento A al D, per suv e sportive. I modelli concepiti sulla piattaforma Msp hanno la possibilità di combinare prestazioni elettriche formidabili, un eccellente comportamento di guida unito a sistemi di supporto alla guida facili da usare e un design dinamico e accattivante. Le dimensione di MG4 Electric sono compatte: lunga poco più di 4 metri, larga 1,84 metri, alta 1,5 metri e con un passo di 2,7 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 363 litri.

MG4 Electric

Batterie poste orizzontalmente

L'innovativa batteria One Pack è alla base della sportività della MG4 Electric. La disposizione orizzontale delle celle della batteria, l’altezza estremamente ridotta di 110 mm (la più compatta del settore) consente una sostanziale ottimizzazione dell’utilizzo effettivo dello spazio interno rispetto all'altezza ridotta del veicolo. La batteria è parte integrante della piattaforma e questa aiuta nel rendere più rigida la struttura. Questa consente numerosi vantaggi dal punto di vista della flessibilità, dell'uso dello spazio, della sicurezza e dell'esperienza di guida. La piattaforma è scalabile e funzionale per realizzare pianali con passo da 2.650mm a 3.100mm.

Design e personalizzazione

Lo stile che è stato adottato per MG4 Electric risulta essere essenziale e minimalista sia per la carrozzeria che per gli interni. Negli esterni si nota una silhouette dinamica dal carattere sportivo il cui punto di forza sono le proporzioni. Il posteriore è molto originale con uno spoiler doppio e un diffusore molto evidente che consente di convogliare meglio aria. Negli interni lo stile semplice e minimalista viene riproposto con tutti gli strumenti principali ben posizionati. Il volante è multifunzione a due razze, il cruscotto digitale da 7 pollici e, al centro della plancia è posizionato un display touch da 10,25 pollici. La leva del cambio lascia spazio ad una rotella di selezione della marcia. Sono tre gli allestimenti: Standard, Comfort e Luxury. Mentre i colori di carrozzeria sono sette. I cerchi, fino a 17 pollici, sono ricoperti da pneumatici marchiati Continental.

MG4 Electric

Autonomia fino a 450 km

La nuova hatchback firmata MG è disponibile con due elettromotori da 125 kW o 150 kW abbinati a una batteria a ioni di litio da 51 fino a 64 kWh. L'autonomia dipende appunto dal taglio della batteria: per la versione Standard viene montata una batteria da 51 kWh che consente un'autonomia fino a 350 km. Il motore elettrico posteriore eroga una potenza di 125 kW (170 cv). Mentre per le versioni Comfort e Luxury viene montato un accumulatore da 64 kWh e il motore elettrico eroga una potenza di 150 kW (204 cv) che consente un'autonomia fino a 450 km nel ciclo di omologazione Wltp.Nonostante si tratti di un'auto elettrica, il peso è piuttosto contenuto: parte da 1.655 kg distribuito 50:50 tra anteriore e posteriore: caratteristica che permette un bilanciamento ottimale e maggiore agilità del veicolo. Alle quattro classiche modalità di guida (Snow, Eco, Standard e Sport) si aggiunge la Customer che permette personalizzabile le risposte dell'auto a seconda delle necessità del conducente.