MG4 Elettrica

La MG4 Electric supera di poche centinaia di euro la cifra limite dei 30.000 euro ma è tra le proposte dal maggior spazio tra le “elettriche economiche”. La MG4 Electric è il primo dei nuovi modelli MG progettati sulla nuova piattaforma intelligente MSP (Modular Scalable Platform) dalla casa madre SAIC Motor e rappresenta l'auto più importante al momento per il brand. Le dimensioni particolarmente compatte e il design eccezionale, un eccellente comportamento su strada unito all'elevata efficienza elettrica e ai sistemi innovativi di assistenza alla guida ne fanno un'auto estremamente fruibile. MG4 Electric è disponibile con batteria da 51 kWh per un'autonomia fino a 350 km e batteria da 64 kWh per una percorrenza fino a 450 km. L'innovativa batteria “One Pack” è alla base della sportività della MG4 Electric. La disposizione orizzontale delle celle della batteria, l’altezza estremamente ridotta di 110 mm, assicura una sostanziale ottimizzazione dell’utilizzo effettivo dello spazio interno rispetto all'altezza ridotta del veicolo. Nel dettaglio la versione scelta è la MG4 Electric Standard, berlina 5 porte 5 posti della MG lunga 429 cm, larga 206 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 363 a 1.177 litri. Nella versione Standard costa 30.750 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 125 kW/170 cavalli ed una coppia massima di 250 Nm a 1.000 giri/min. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.655 kg



